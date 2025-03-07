Депутаты Богородского округа поздравили женщин-ветеранов в преддверии 8 Марта

Депутаты Богородского округ и молодогвардейцы посетили ветеранов Великой Отечественной войны. Они вручили памятные медали в четь 80-летия Победы, а также подарки, цветы и поздравили с наступающим Международным женским днем.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов поздравил с наступающим праздником 8 марта ветерана Великой Отечественной войны Клавдию Артамошкину. Клавдия Васильевна добровольцем ушла на фронт, обучилась военному делу и служила в Особой стрелковой добровольческой бригаде.

В 1943 году в Смоленске шли тяжелые бои, девушки охраняли город, многие боевые подруги погибли. После освобождения города в 1944 году охраняла военный объект в Куйбышеве. После войны в 1948 году пришла работать на Ногинский завод топливной аппаратуры, проработала контролером Центральной измерительной лаборатории 49 лет, активно участвовала в общественной жизни коллектива, была членом завкома, председателем профкома. Награждена орденом Великой Отечественной войны второй степени.