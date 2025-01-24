Депутаты Богородского округа поздравили ветеранов-блокадников

Ежегодно в преддверии Дня полного освобождения Ленинграда депутаты Богородского округа навещают блокадников. В этом году им вручили памятные подарки и обсудили, какая помощь необходима.

Ежегодно 27 января в нашей стране отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. С этого ключевого момента в истории нашего государства прошел 81 год.

Депутаты фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа в рамках реализации проекта «Историческая память» посетили блокадников Ленинграда, поздравили с 81-й годовщиной освобождения горда-героя от фашистской блокады, вручили памятные подарки, побеседовали в теплой атмосфере и уточнили, какая помощь им необходима.

К сожалению, людей, переживших страшные дни блокады и войны, с каждым годом становится все меньше. Поэтому, так важно уделять им внимание и оказывать помощь.

«В эту памятную дату мы чтим память ленинградцев и защитников города. 27 января 1944 года закончился один из самых трагических эпизодов Великой Отечественной войны. Блокада продолжалась 872 дня. Это трагическая и, в то же время, героическая страница в жизни нашей страны. Мы обязаны оказывать блокадникам всяческую помощь и поддержку. Для них так дорого наше внимание», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Богородского округа Павел Ермилов.