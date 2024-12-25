Депутаты Богородского округа поздравили пациентов детской больницы с Новым годом

В гости к пациентам стационара детской городской больницы в Богородском округе пришли муниципальные депутаты. Они поздравили ребят с наступающим Новым годом и подарили им подарки.

В поздравлении поучаствовали руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Владимир Хватов, муниципальные депутаты Павел Ермилов и Екатерина Щербакова.

Каждый маленький пациент получил сладкий подарок. Также гости выразили слова благодарности врачам за их труд.

«Накануне Нового года мы вместе со сказочными героями навестили ребятишек, поздравили с наступающим Новым годом, подарили подарки. Маленьким пациентам хочется пожелать скорейшего выздоровления и отметить Новый год в семейном кругу», — отметил Владимир Хватов.

Напомним, что в стационаре больницы есть «Добрая комната». Здесь дети, проходящие лечение, могут играть, рисовать и общаться.