Депутаты Богородского округа обсудили вопрос увеличения рабочих мест

Депутаты окружного совета Олег Карцов и Екатерина Щербакова провели встречу в рамках проекта «Предпринимательство». Темой обсуждения стало увеличение рабочих мест в муниципалитете.

Участники обсудили имеющиеся проблемы, потребности и предложения по улучшению делового климата. В ходе встречи рассмотрели вопросы реализации проектов и задач в ближайшее время, развития малого и среднего бизнеса в Богородском округе.

Одним из главных и ключевых вопросов на обеих встречах стало создание новых рабочих мест и кадровая политика. Бизнесмены рассказали о вакансиях и планах по набору сотрудников. Олег Карцов пообещал помочь привлечь специалистов и организовать переподготовку.

Положительной тенденцией в Богородском округе является тот факт, что сегодня работодатели для привлечения молодых сотрудников готовы обучать специалистов, давая возможность нарабатывать опыт.

«Уверен, что сотрудничество с бизнесом поможет округу развиваться. Вместе мы улучшим условия для бизнеса, привлечем инвестиции и повысим качество жизни. Будем продолжать работать вместе на благо Богородского округа», — подчеркнул Олег Карцов.