Депутаты Богородского округа навестили блокадников

27 января исполняется 82 года со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. В преддверии этой даты местные депутаты навестили ветеранов, переживших те страшные дни.

В Богородском городском округе сейчас проживают 12 человек, на чью долю выпали ужасы блокады. Председатель Совета депутатов Владимир Хватов посетил Марию Федосееву. В беседе он подчеркнул мужество всего поколения победителей.

«Ваш подвиг — это пример невероятной силы духа для всех нас», — сказал Владимир Хватов.

Депутат Ольга Попова в тот же день навестила еще одну жительницу блокадного Ленинграда — Киру Фрязинову.

«Каждая такая встреча — это напоминание о главном: о человечности, стойкости и умении радоваться жизни даже после самых тяжелых испытаний», — поделилась впечатлениями депутат.

Ее коллега Олег Кобляков провел встречу со старшеклассниками Центра образования № 30. В ходе открытого урока истории он рассказал школьникам о событиях блокады и героизме ленинградцев.