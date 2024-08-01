Депутаты Балашихи Александр Евсюткин и Олег Зверев отправились в зону СВО

Два депутата городского округа Балашиха отправились в зону специальной военной операции. Они везут бойцам гуманитарную помощь. В посылку вошли запчасти для автомобиля, теплые одеяла, маскировочные сети.

Александр Евсюткин и Олег Зверев поехали в зону СВО уже во второй раз. Гуманитарную помощь они повезли для подразделения, в котором служит их коллега. Загружать машину помогали мама бойца и председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов.

«Помощь нашим бойцам на СВО — сейчас самая значимая работа. Наши депутаты тоже в этом участвуют. В этот раз мы собрали персональную гуманитарную помощь для нашего коллеги Леонида Любимцева, который в октябре 2023 года подписал контракт и добровольцем ушел на защиту Родины. Мы им очень гордимся и ждем домой с победой!» — поделился руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов.

Депутат Балашихи Леонид Любимцев отмечен знаком «Отличник пограничной службы» II и III степеней, памятной медалью к 80-летию Донбасской наступательной операции и медалью за боевое отличие.

В гуманитарную помощь вошли запчасти и маскировочные сети, которые сплели волонтеры группы «Сетевые пчелки Балашихи».

«В этот раз мы с коллегами собрали новый комплект колес для автомобиля и дополнительный свет. А ещё взяли полотенца, влажные салфетки, теплые одеяла и сети — эти вещи там всегда нужны. Помогаем и другим подразделениям Подмосковья. В сложившейся ситуации подобная поддержка важна абсолютно каждому, и мы по возможности ее оказываем», — сказал Александр Евсюткин.

Отметим, что в округе постоянно работают два пункта сбора гуманитарной помощи. Один находится в местном отделении «Единой России». Второй — в Общественной палате. Информация есть на сайте.

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