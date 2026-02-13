Депутатский час по наказам жителей прошел в Дмитрове

В администрации Дмитровского округа состоялся первый депутатский час под руководством главы муниципалитета Михаила Шувалова. Участники встречи обсудили обращения граждан и наметили пути решения острых вопросов.

Депутаты округа регулярно работают на своих избирательных территориях. Они встречаются с жителями, принимают наказы и изучают проблемные точки, чтобы оперативно включаться в их устранение. Главная цель депутатского часа — детальная проработка обращений и координация действий народных избранников на закрепленных территориях.

На совещании рассмотрели несколько острых вопросов от жителей. По каждому из них Михаил Шувалов дал конкретные поручения. Среди них — организация школьного автобусного маршрута для детей из Заречья, снижение транспортной нагрузки из-за перекрытия моста в Яхроме, поиск собственника заброшенных зданий в деревне Целеево. Также депутаты обсудят на комиссии по безопасности дорожного движения нанесение прерывистой разметки у деревни Ярово, чтобы жители могли подъезжать к домам без лишних маневров.

Важным итогом встречи стало решение проводить такие депутатские часы ежемесячно. Это позволит детально разбирать обращения и быстрее находить по ним решения.

«Главное правило депутатского часа: каждое обращение должно получить реальное решение. Не отписку, не „на контроле“, а работу, которая устроит наших жителей», — подчеркнул Михаил Шувалов.