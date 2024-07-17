Депутатская комиссия проверила лагерь при школе № 3 в Мытищах

Выездная комиссия по охране здоровья, труда и социальной политики с участием депутатов прошла в школе № 3 имени Бориса Феофанова в Мытищах. Депутаты проверили работу лагеря при школе.

Родители школьников ежегодно выдвигают предложения по организации летних оздоровительных лагерей. Председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов, депутаты Совета депутатов городского округа Мытищи Алексей Лаптев и Олег Старостин организовали выездную проверку детского лагеря на базе школы № 3 в Мытищах.

«Для нас самая важная оценка — это отзывы детей. Пообщавшись с ними, мы поняли, что им нравится отдых в лагере, многие пришли сюда не в первый раз», — отметил Гореликов.

Члены комиссии побывали на спортивном занятии, где для ребят организовали эстафету. А также проинспектировали столовую, игровую и спальную комнаты.

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