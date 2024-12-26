Депутатов Балашихи наградили за реализацию проектов «Единой России»

Расширенное заседание Общественных советов проектов «Жители МКД» и «Школа грамотного потребителя» прошло в общественной приемной местного отделения партии. За активное участие в реализации этих проектов благодарности вручили депутатам горсовета Павлу Косюлину, Николаю Говричеву, Рустаму Фахрисламову, а также главе общественного совета «Школы грамотного потребителя» Вере Немирович.

Депутат Рустам Фахрисламов отметил, что проект «Жители МКД» активно развивается в городском округе. В его рамках постоянно проводятся встречи с жителями Балашихи, которые могут рассказать о своих проблемах и пожеланиях, а также организуют различные мероприятия и праздники. «Главное — наладить максимальное взаимодействие с гражданами, чтобы понимать, что именно им нужно», —сказал Фахрисламов.

На встрече также обсудили итоги конкурса «Краса ЖКХ», в котором участвовали работники управляющих организаций, водоканалов,тепловых сетей, а также представители рабочих профессий. «Балашиха показала пример консолидации управляющих компаний, которые подготовили своих специалистов», — отметила региональный координатор проектов партии Наталья Абросимова.