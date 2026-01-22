Депутата из Люберец предложили включить в состав Палаты молодых законодателей

На 127-м заседании Московская областная дума приняла решение направить кандидатуру Петра Ульянова для включения в состав Палаты молодых законодателей при Совете Федерации. Сейчас он работает в Совете депутатов городского округа Люберцы.

Ранее кандидатуру Петра Ульянова одобрил Московский областной молодежный парламент.

«Безусловно, работа в составе Палаты молодых законодателей при Совете Федерации ФС РФ ответственна и потребует не только эффективных решений. Она подразумевает и личностный, и профессиональный рост, который должен идти в ногу с динамичным развитием этого крайне важного коллегиального органа», — отметил Петр Ульянов.

По его словам, он получил ценный опыт, который дал ему правильные ориентиры и четкое представление, как лучше использовать приобретенные навыки.

«Главное — он дает понимание, решения каких задач ждут от нас люди», — добавил Ульянов.

Он поблагодарил комитет Московской областной думы по делам молодежи, председателя парламента Игоря Брынцалова и депутатов за поддержку.