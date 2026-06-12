Депутат возглавила экзаменационную комиссию в Губернском колледже искусств в Химках

За закрытыми дверями концертного зала решаются судьбы будущих звезд оперной и камерной сцены. 10 июня в Московском губернском колледже искусств завершились государственные экзамены по специальности «Вокальное искусство», где третий год подряд председателем комиссии выступает муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Для молодого музыканта госэкзамены — это рубеж, за которым начинается большая профессиональная жизнь. Инна Монастырская отметила, что восхищена тем, как тонко и музыкально работают выпускники этого года, и что для нее большая честь наблюдать рождение нового поколения мастеров большой сцены.

Выпускники вокального отделения сдавали два испытания: защиту дипломной работы «Исполнение сольной программы» и государственный экзамен «Ансамблевое камерное и оперное исполнительство». Программы состояли из произведений мировой классики, требующих филигранного владения голосом и актерского мастерства. Инна Монастырская подчеркнула высокий уровень подготовки студентов и выразила благодарность ректору колледжа Равилю Хусейнову за сохранение традиций музыкального образования. По мнению членов комиссии, многие выпускники уже готовы к работе в ведущих театральных и концертных коллективах страны.

Муниципальный депутат Ирина Спирина подчеркнула, что Московский губернский колледж искусств — гордость округа и кузница талантов для всего Подмосковья. Поддержка одаренной молодежи и развитие профильного образования позволяют Химкам оставаться одним из главных культурных центров региона. Выпускники МГКИ ежегодно пополняют ряды студентов лучших творческих вузов и становятся ведущими артистами подмосковных и федеральных театров.