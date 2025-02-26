Депутат Воскресенска Сергей Слепов отчитался перед избирателями

Представитель Совета депутатов городского округа вместе с коллегами выступил с отчетом перед коллективом школы № 9 микрорайона Фетровой фабрики. Сергей Слепов подвел итоги проделанной работы и поделился планами на текущий год.

В 2025 году были приняты важные меры поддержки педагогов Подмосковья. С 1 января проиндексировали их заработную плату. Молодым учителям и педагогам дополнительного образования повысили оклады на 20%, а молодым воспитателям — на 26%. Эта мера коснулась более 19 тысяч специалистов.

Ее одним значительным шагом по повышению привлекательности профессии педагога и поддержке молодых специалистов стало введение новой категории «молодой работник». Это позволит установить соответствующие выплаты для студентов колледжей и вузов, которые начинают работать в образовательных учреждениях во время учебы.

Сергей Слепов также рассказал о реализации Народной программы партии «Единая Россия», которая направлена на исполнение наказов избирателей. В 2025 году в муниципалитете капитально отремонтируют детский сад «Колосок» в Федине, Москворецкую гимназию и детский сад «Незабудка» в Белоозерском.