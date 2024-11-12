Депутат Козынченко проверил качество питания в школе № 23 в Обухове

Депутат Богородского округа Владимир Козынченко вместе с родителями посетил центр образования № 23 в Обухово. Они проконтролировали организацию питания школьников.

Совет депутатов Богородского округа регулярно проверяет качество школьного питания. Депутат от поселка Обухово Владимир Козынченко и родители учеников посмотрели как организовано питание школьников, проверили качество продуктов. В центре образования занимаются почти 1300 учеников, из них 550 детей учатся в начальной школе. Депутат пообщался с работниками столовой и с педагогами.

«В рамках визита оценил организацию питания детей. Провел анализ соответствия приготовленных блюд утвержденному меню. Санитарное состояние обеденного зала и пищеблока также соответствует необходимым стандартам. Обращает на себя внимание чистота и порядок, что является важным аспектом для обеспечения безопасности питания. Замечаний по обеспечению учащихся горячим питанием выявлено не было», — рассказал Владимир Козынченко.

Напомним, что с 2020 года в Московской области заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу и проверить качество еды, которую дают детям.

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