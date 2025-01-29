Депутат Вячеслав Кудряшов провел личный прием жителей в Лосино-Петровском

В городском округе Лосино-Петровский представители местного отделения партии «Единая Россия» организовали встречу с жителями, направленную на решение актуальных вопросов и поддержку диалога с населением. Мероприятие возглавил депутат Вячеслав Кудряшов.

Во время встречи граждане обратились с различными проблемами. Одна из жительниц подняла вопрос о благоустройстве дворовых территорий после проведения работ по замене коммунальных сетей, выразив обеспокоенность состоянием инфраструктуры. Еще одна участница встречи затронула проблему увеличения численности мигрантов в округе и возможных последствий для местного сообщества.

«Мне было важно услышать мнения и предложения граждан, чтобы в дальнейшем иметь возможность предложить эффективные решения озвученных проблем», — отметил Вячеслав Кудряшов по итогам встречи.

Подобные мероприятия позволяют наладить конструктивный диалог между представителями власти и жителями, а также помогают оперативно реагировать на актуальные запросы населения.