Депутат Вячеслав Фомичев передал Игоревскому храму в Балашихе редкую икону

Икону Августовской Божией Матери Игоревскому храму в городском округе Балашиха подарил депутат Госдумы Вячеслав Фомичев. Это последняя икона Российской Империи и главная защитница воинов.

Отцу Сергию из Игоревского храма в Балашихе преподнесли икону Августовской Божией Матери. Ценный подарок сделал депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев. Эта икона — защитница воинов, бойцы на фронте, сотрудники силовых ведомств, Министерства чрезвычайных ситуаций и казаки обращаются к ней с молитвами.

Мероприятие по передаче иконы посетили также депутат городского совета Балашихи Сергей Чураков, помощник депутата Татьяна Митюрина, заместитель исполнительного секретаря местного отделения партии «Единая Россия» Ирина Митюрина, а также актив микрорайона 1 Мая.

«Передача Августовской иконы Божией Матери в Игоревский храм — это не только духовный акт, но и символ нашей общей поддержки тех, кто сейчас на передовой. Мы продолжаем помогать нашим воинам, и для нас очень важно, чтобы каждый, кто защищает нашу Родину, чувствовал эту поддержку», — подчеркнул Сергей Чураков.

Кроме того, жители микрорайона собрали гуманитарную помощь для военнослужащих: вещи личной гигиены, нижнее белье, строительные принадлежности и мед с местной пасеки. Перед отправкой груза отец Сергий благословил собравшихся.

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