Депутат Валентин Герасимов вручил благодарственные письма медикам из Химок

Валентин Герасимов поблагодарил медработников третьей поликлиники в Старых Химках. Депутат муниципального Совета городского округа на встрече также вручил специалистам памятные подарки.

«Поддержка и развитие сферы здравоохранения — одно из ключевых направлений работы в Химках, в Подмосковье. От всей души благодарю наших врачей за неоценимый труд, самоотдачу и терпение», — обратился к сотрудникам поликлиники Валентин Герасимов.

Работа по усовершенствованию медучреждений и системы здравоохранения в целом активно проходит в регионе.

«В поликлиниках проводят капитальный ремонт, устанавливают новое оборудование. Молодые специалисты в нашем округе могут рассчитывать на меры поддержки от региона и муниципалитета», — поделилась муниципальный депутат, заведующая поликлиникой № 7 Ирина Спирина.

Напомним, что прошлым летом в роддоме Химок начался капитальный ремонт по программе «Здравоохранение Подмосковья». Учреждение станет современным акушерским стационаром на 102 койки с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовыми и реанимацией. Здесь появятся новые палаты, оборудованные личными санузлами с душем. Работы будут завершены уже в это году.

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