Депутат Валентин Герасимов проверил капитальный ремонт роддома в Химках

Начальник участка Леонид Конопацкий сообщил, что капитальный ремонт выполнен на 96%. Осталось завершить внутреннюю отделку и подготовить помещения по установку мебели. Всего на объекте трудятся 120 человек.

«Мы увидели реальные изменения как внутри, так и снаружи. Уже начали сдавать кабинеты под мебель. Это значит, что скоро здесь появится современное оснащение и роддом начнет принимать пациенток. Я на постоянной связи с жителями и медицинским персоналом, внимательно слежу за ходом работ», — отметил Валентин Герасимов.

В Химках регулярно мониторят работы на социальных объектах. Муниципальный депутат Николай Томашов отметил, что это позволяет оперативно решать возникающие вопросы и отслеживать качество выполняемых работ на всех этапах.

«Постоянное внимание к таким объектам — это наша обязанность перед жителями. Регулярный мониторинг дает понимание того, как реализуются госпрограммы на местах, и помогает эффективно взаимодействовать с подрядчиками и руководством учреждений», — подчеркнул депутат.

Родильный дом в Химках построили в 1970-х годах. После ремонта это будет современный акушерский стационар на более чем 100 мест с отделениями гинекологии, патологии беременности, послеродовым отделением и реанимацией. Здесь установят новейшее наркозное, операционное и диагностическое оборудование, что существенно повысит качество медицинской помощи для женщин и новорожденных.