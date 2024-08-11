Депутат Валентин Герасимов проверил безопасность детских площадок в Химках

Безопасность игровых зон городского округа Химки проинспектировали депутат округа Валентин Герасимов, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии» и сотрудники службы спасения. Комиссия оценила состояние детских игровых городков по четырем улицам.

Депутат Валентин Герасимов, активисты «Единой России» и «Молодой Гвардии», а также представители службы спасения «ХимСпас» осмотрели детские площадки по улицам Аптечная, Ватутина, Чапаева и Кирова в Химках.

«В ходе рейда мы оценивали состояние игровых городков, наличие и исправность ограждений, чистоту и освещенность территории. Особое внимание уделялось выявлению потенциально опасных элементов: металлических крепежей, острых углов, поврежденных горок и качелей», — сказал Валентин Герасимов.

По словам муниципального депутата Николая Томашова, такие выезды помогают оперативно отрабатывать жалобы от жителей, устранять неисправности на площадках, а также сохранять безопасность детей.

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