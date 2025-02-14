Депутат в Ногинске проверил ход капитального ремонта Дворца творчества

В Ногинске активно идет капитальный ремонт Дворца детского и юношеского творчества, который стал центром культурного развития для детей округа. Здание, известное горожанам как «Дворец пионеров», начало свою историю в 60-х годах прошлого века, и модернизация назрела давно.

На днях депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил объект, чтобы оценить ход работ. В рамках проекта, финансируемого на сумму 362,5 миллиона рублей, осуществляется полное обновление фасадов, кровли и внутренних помещений. Также планируется благоустройство прилегающей территории, что сделает здание безопасным и комфортным для юных посетителей.

Вместе с директором учреждения Екатериной Поддубной и представителями подрядной организации депутат проверил, как продвигаются работы. Подрядчик заверил, что все идет по плану, и вскоре дети смогут вернуться в обновленный Дворец. Проект не только обновляет инфраструктуру, но и создает эстетичное пространство для самовыражения и творчества подрастающего поколения.

«Развитие таких учреждений — это инвестиция в будущее. Дети должны иметь возможность раскрывать свои таланты в комфортных и современных условиях», — отметил депутат Марк Черемисов.