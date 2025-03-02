Депутат в Химках Валентин Герасимов отчитался о работе за 2024 год

Валентин Герасимов встретился с активными жителями в пресс-центре стадиона «Арена Химки». Он представил отчет о проделанной работе, в том числе рассказал о том, что принял участие в более чем 60 патриотических мероприятиях.

«В Химках уже несколько месяцев реализуется масштабная патриотическая программа. Ее цель — объединение разных поколений вокруг общих ценностей: любви к России, к своему городу, уважения к истории и культуре своей страны. Мы с коллегами по депутатскому корпусу стараемся как можно чаще участвовать в этих инициативах, привлекать к патриотическому движению и людей старшего поколения, и молодежь, потому что, лишь сохраняя свое прошлое, мы можем построить по-настоящему крепкое общество и его будущее», — поделился Валентин Герасимов.

Особое внимание уделяют участникам СВО и их семьям, а также многодетных семьям и жителям Химок старшего поколения. С начала спецоперации Валентин Герасимов участвует в отправке гуманитарного груза. За 2024 год он передал на фронт и приграничные территории порядка 125 килограммов посылок.

Муниципальный депутат курирует 65 многоквартирных домов в Старых Химках, состоит в чатах и старается быстро реагировать на обращения. В 2024 году он провел более 12 личных приемов, на которых принял 33 обращения.

«Отчеты позволяет горожанам узнать больше о том, что происходит в Химках, как работает Совет депутатов и администрация, и какие у города есть перспективы развития», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Валентин Герасимов озвучил планы на 2025 год, а жители предложили свои идеи для улучшения городской инфраструктуры. Все они будут рассмотрены на Совете депутатов при формировании будущих проектов.