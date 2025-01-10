Депутат в Балашихе Светлана Тананова провела встречу с волонтерами
Муниципальный депутат, член фракции «Единая Россия» Светлана Тананова встретилась с волонтерами организации «Заряночки». Общественники активно помогают бойцам в зоне специальной военной операции.
Участники встречи обсудили поставки гуманитарной помощи. Волонтеры поделились своим опытом, а Светлана Тананова ответила на заданные вопросы.
«Поговорили о мерах поддержки мобилизованных граждан, затронули вопросы взаимодействия и возможности оптимизации логистических процессов доставки гуманитарной помощи бойцам. Также поблагодарила волонтеров за неоценимый вклад и колоссальную работу, которую они выполняют на благо общей Победы», — сказала Светлана Тананова.
Встреча — пример взаимодействия властей и общественных организаций. Действия направлены на поддержку участников СВО и их семей. Участники уверенны, что вместе можно добиться значительных результатов.