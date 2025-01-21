Депутат в Балашихе провела встречу с трудовым коллективом школы № 15

Муниципальный депутат Светлана Тананова встретилась с трудовым коллективом школы № 15 имени Героя Российской Федерации, вице-адмирала Алексея Буриличева. Ей рассказали о текущей работе учреждения.

Совместно с директором школы Ириной Александровой участники встречи обсудили текущие вопросы и проекты, а также наметили планы на первое полугодие 2025 года.

В этом году в России отмечают Год защитника Отечества и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Педагоги обсудили помощь фронту и меры поддержки семей мобилизованных граждан из Балашихи.

Светлана Тананова поблагодарила коллектив за поддержку и плодотворную совместную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о льготах для педагогов в регионе.