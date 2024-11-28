Депутат Танатова побеседовала с руководством досугового центра «Заря»

Депутат Совета депутатов Балашихи Светлана Тананова встретилась с руководством культурно-досугового центра «Заря» в микрорайоне Северный. На мероприятии обсудили открытие пункта бесплатной юридической помощи для горожан.

Во время встречи Светлана Тананова с представителями центра рассмотрели обращения жителей округа о возможности создания пункта приема по юридическим вопросам. Бюро планируют открыть в рамках проекта «Адвокаты Подмосковья — жителям региона». Он уже показал свою эффективность в течение последнего года.

Депутат подчеркнула, что открытие такого пункта повысит доступность и качество бесплатной юридической помощи для жителей Балашихи и всего Подмосковья.

Записаться на прием в микрорайоне Заря можно по телефону: 8 (925)-108-95-42.

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