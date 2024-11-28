Депутат Светлана Тананова встретилась с коллективом школы № 57 в Балашихе

Депутат городского округа Балашиха Светлана Тананова побеседовала с сотрудниками дошкольного учреждения № 57 школы № 11. Встреча прошла в рамках партийного проекта «Новая школа».

На встрече с депутатом Светланой Танановой обсудили актуальные вопросы работы детского сада, а также подготовку к новогодним праздникам. Народный избранник проинформировала сотрудников учреждения о выполненных наказах жителей микрорайона Всероссийского института противопожарной обороны в Балашихе, также представила новые социально значимые инициативы. Танатова ответила на все интересующие вопросы собравшихся.

В завершении встречи народный избранник поблагодарила коллектив дошкольного учреждения № 57 за подготовку совместных мероприятий, поддержку и плодотворную работу.

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