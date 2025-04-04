Депутат Светлана Тананова провела прием жителей Балашихи по вопросам соцзащиты

Депутат Совета депутатов Светлана Тананова совместно с юристами Адвокатской палаты Московской области организовала прием жителей Балашихи по социально значимым вопросам. Рабочая встреча прошла в приемной партии «Единая Россия» на улице Парковая, дом 7, и собрала множество обращений от граждан.

В ходе приема на консультацию пришли различные жители, включая вдову участника специальной военной операции Надежду Алексеевну, которая обратилась с вопросом о наследстве. Другим посетителем стала Юлия Александровна, интересовавшаяся реализацией льгот для участников специальной военной операции. Также Любовь Ивановна подняла проблему взаимоотношений со своими соседями, что также требует правового вмешательства.

В рамках партийного проекта «Адвокаты Подмосковья — жителям региона» все заявители получили квалифицированные рекомендации и правовые консультации по своим вопросам. Депутат Светлана Тананова регулярно проводит такие встречи с жителями, стремясь обеспечить доступность правовой помощи и повысить уровень правовой грамотности населения.

Эти инициативы способствуют улучшению качества жизни граждан и помогают им решать актуальные проблемы, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни.