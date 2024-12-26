Депутат Сергей Степашин вручил подарки маленьким пациентам в Балашихе

Депутат горсовета, член фракции «Единая Россия» Сергей Степашин побывал в Комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Балашихинский». Он поздравил с наступающим Новым годом юных пациентов учреждения здравоохранения.
Сергей Степашин передал детям сладкие подарки и игрушки. «Пусть эти маленькие радости принесут им улыбки и веру в чудо, ведь каждый из нас может сделать что-то хорошее для других» — сказал депутат.
Проект «Добрая комната» реализуется Московским областным отделением «Единой России» с 2019 года. Его целью является создание условий для комфортного пребывания детей в медицинских учреждениях региона. «Добрая комната» — это место, где ребята могут отвлечься от больничной атмосферы и почувствовать себя немного счастливее.
Ранее акция «Добрая комната» прошла в Балашихинской больнице. Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов, председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Ульяна Кондрякова вручили новогодние подарки маленьким пациентам.
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