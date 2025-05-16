Депутат проверил работу детского отделения поликлиники в Электроуглях
Депутат Богородского городского округа Олег Кобляков посетил детское отделение Электроуглинской поликлиники. Особое внимание уделили работе бактерицидной лампы, на которую ранее поступали жалобы от родителей.
Проверяющие также посетили детскую комнату при поликлинике. Литература, раскраски и канцелярские принадлежности, закупленные ранее, находятся в хорошем состоянии и активно используются маленькими пациентами. Во время визита Олег Кобляков пообщался с одной из мам, которая подтвердила востребованность таких зон ожидания для детей.
Также стало известно, что подана заявка в региональное министерство здравоохранения для включения больницы в государственную программу по капитальному ремонту.
Напомним, что 25 апреля текущего года был завершен капитальный ремонт рентген-кабинета с заменой устаревшего аналогового аппарата на цифровое оборудование. Как отметил депутат, контроль качества обслуживания в медицинских учреждениях округа будет продолжен.