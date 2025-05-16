Депутат проверил работу детского отделения поликлиники в Электроуглях

Проверяющие также посетили детскую комнату при поликлинике. Литература, раскраски и канцелярские принадлежности, закупленные ранее, находятся в хорошем состоянии и активно используются маленькими пациентами. Во время визита Олег Кобляков пообщался с одной из мам, которая подтвердила востребованность таких зон ожидания для детей.

Также стало известно, что подана заявка в региональное министерство здравоохранения для включения больницы в государственную программу по капитальному ремонту.

Напомним, что 25 апреля текущего года был завершен капитальный ремонт рентген-кабинета с заменой устаревшего аналогового аппарата на цифровое оборудование. Как отметил депутат, контроль качества обслуживания в медицинских учреждениях округа будет продолжен.