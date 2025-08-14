Депутат проверил работу автобусов в ЖК «Митино О2» в Красногорске
Местные жители пожаловались, что автобусы маршрута 13к не могут вместить всех желающих, из-за чего на остановках образуются очереди. Чтобы понять проблему изнутри, на место выехал депутат окружного совета, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.
Автобус 13к начал курсировать в жилом комплексе «Митино О2» не так давно и уже стал для местных жителей популярной транспортной артерией. Теперь доехать до станции второго диаметра «Опалиха» можно, минуя пробки на Пятницком шоссе. Но вместе с тем появились и сложности.
«Сейчас это заметно меньше, потому что дети на каникулах, многие в отпусках летних, и толпы не такие большие. А в сезон учебный это были большие проблемы, потому что мы стояли, и мимо нас проезжали одна маршрутка, вторая, третья. Мы продолжали стоять в очереди. Мы просто сюда не влезаем. Они маленькие. Даже если они ходили чаще, то это нас не спасало», — рассказала жительница ЖК «Митино О2» Виктория Сарычихина.
«Маршрут 13к очень востребован. Это единственный маршрут, который сейчас довозит жителей Сабурова до МЦД Опалиха. Если идут какие-то минимальные сбои, один или два автобуса сходят с линии, просто очереди растут. И, к сожалению, это бывает регулярно», — добавил другой житель Руслан Ермилов».
Накануне проблемы имели место по заверению пассажиров и самих водителей. Но на момент проверки никаких сложностей с транспортом зафиксировано не было. Рейсовые автобусы прибывали регулярно — каждые 10 минут.
«Мы всегда откликаемся на все жалобы и заявления жителей, сами проверяем, чтобы точно уже имели информацию, и в случае необходимости чтобы можно было проработать с перевозчиком как раз те вопросы, которые возникают. Мониторинг мы будем продолжать. Спасибо активным жителям, всегда открыт к диалогу, если есть какие-то замечания, всегда готов принять жалобу через социальные сети», — отметил Артур Бадретдинов.
Местные жители уверены, что вопрос нужно решать пока основная масса людей не вернулась из отпусков. Сейчас ищут приемлемое для всех решение. Вместе с тем прорабатывается возможность установки дополнительной остановки общественного транспорта — при въезде в жилой комплекс. Это должно перераспределить поток пассажиров.