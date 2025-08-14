Депутат проверил работу автобусов в ЖК «Митино О2» в Красногорске

Местные жители пожаловались, что автобусы маршрута 13к не могут вместить всех желающих, из-за чего на остановках образуются очереди. Чтобы понять проблему изнутри, на место выехал депутат окружного совета, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Артур Бадретдинов.

Автобус 13к начал курсировать в жилом комплексе «Митино О2» не так давно и уже стал для местных жителей популярной транспортной артерией. Теперь доехать до станции второго диаметра «Опалиха» можно, минуя пробки на Пятницком шоссе. Но вместе с тем появились и сложности.

«Сейчас это заметно меньше, потому что дети на каникулах, многие в отпусках летних, и толпы не такие большие. А в сезон учебный это были большие проблемы, потому что мы стояли, и мимо нас проезжали одна маршрутка, вторая, третья. Мы продолжали стоять в очереди. Мы просто сюда не влезаем. Они маленькие. Даже если они ходили чаще, то это нас не спасало», — рассказала жительница ЖК «Митино О2» Виктория Сарычихина.

«Маршрут 13к очень востребован. Это единственный маршрут, который сейчас довозит жителей Сабурова до МЦД Опалиха. Если идут какие-то минимальные сбои, один или два автобуса сходят с линии, просто очереди растут. И, к сожалению, это бывает регулярно», — добавил другой житель Руслан Ермилов».