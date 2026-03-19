Депутат проверил готовность школы в Клязьме к новому учебному году
Депутат Мособлдумы Михаил Ждан проинспектировал ход капитального ремонта в Образовательном центре № 7. Работы в здании старой постройки планируют завершить к началу августа.
Парламентарий осмотрел площадку и пообщался с подрядчиками. Демонтаж в строении завершен. Сейчас 54 рабочих монтируют инженерные системы.
Из‑за особенностей постройки потребовалось усилить несущие конструкции.
«Это усложняет процесс, но мы справимся», — отметил Ждан.
Предстоит заменить кровлю, отремонтировать фасады и выполнить отделку. Затем в классах появится мебель и техника. Ученики вернутся в обновленное здание 1 сентября.