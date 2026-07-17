Депутат провел встречу с жителями деревни Белавино в Солнечногорске

Депутат окружного совета от партии «Единая Россия» Алексей Захаров пообщался с жителями деревни Белавино в Солнечногорске 16 июля. На встрече обсудили актуальные вопросы и инициативы по развитию деревни, а также внесли предложения в Народную программу.

Жители выразили благодарность за ремонт дороги на Дачной улице и попросили улучшить состояние дорожного покрытия на другом участке. Кроме того, они обратились с просьбой организовать подъезд к контейнерной площадке и к дому многодетной матери.

«Депутата Алексея Захарова мы хорошо знаем и любим. Он нам помогает, благоустраивает нашу деревню. Нам одну дорогу сделали прекрасно, мы просто счастливы. Алексей Владимирович помог нам это сделать, мы искренне ему благодарны. У нас осталась еще одна улица, он обещал помочь с этим вопросом», — сказала староста деревни Белавино Ирина Кладова.

Также обсудили состояние автодороги «Поварово — Белавино». Планируется, что в 2027 году ее полностью реконструируют: заменят асфальт, расширят, обустроят тротуары и освещение.

Жители высказали пожелания об открытии продуктового магазина, очистке Белавинского пруда, который используется для купания и как пожарный водоем, а также о проведении уличного освещения в некоторых местах. Все предложения планируют включить в новую редакцию Народной программы партии «Единая Россия».