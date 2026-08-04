Депутат проинспектировала детские площадки в Химках

Депутат Химок Галина Болотова организовала встречу жителей с представителями «Объединенного городского хозяйства» и сотрудниками территориального отдела «Клязьма-Старбеево». Они в ходе выезда осмотрели детские игровые площадки на улице Ленинградской.

Они находятся вблизи домов № 7–11 и № 16.

«Важно, чтобы детские и спортивные площадки оставались безопасными и комфортными для всех жителей города. Именно поэтому такие встречи с профильными службами помогают оперативно выявлять проблемные вопросы и находить решения. Все замечания, которые прозвучали от жителей, переданы в работу ответственным специалистам», — поделилась депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Специалисты оценили состояние игровых комплексов, спортивного оборудования и покрытий. Все замечания и предложения, озвученные жителями в ходе встречи, взяты в работу профильными службами. Вопросы безопасности детей, а также содержания и благоустройства детских и спортивных площадок остаются на постоянном контроле.