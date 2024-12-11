Депутат в Ногинске Павел Ермилов проверил содержание дорог вблизи школ
Депутат Богородского округа провел выездную проверку безопасности дорог вблизи школ. Особое внимание было уделено организации пешеходных переходов, установке дополнительных знаков, «лежачих полицейский».
Депутаты Богородского округа регулярно проводят проверку безопасности дорог вблизи школ. В ноябре 2024 года по всей стране, в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги», стартовал проект «Дом-Школа-Дом», направленный на снижение количества дорожных происшествий и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов.
Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Ермилов провел выездную проверку вблизи Центра образования № 33. Проверили организацию пешеходных переходов, установку дополнительных знаков, наличие искусственных неровностей на дороге. Как итог — депутат убедился, что дорожное движение и пешеходные переходы организованы с соблюдением всех норм безопасности для школьников и персонала учебного учреждения.
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