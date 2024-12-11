Депутат в Ногинске Павел Ермилов проверил содержание дорог вблизи школ

Депутаты Богородского округа регулярно проводят проверку безопасности дорог вблизи школ. В ноябре 2024 года по всей стране, в рамках федерального партийного проекта «Безопасные дороги», стартовал проект «Дом-Школа-Дом», направленный на снижение количества дорожных происшествий и травматизма на дорогах вблизи школ и детских садов.

Депутат фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Богородского округа Павел Ермилов провел выездную проверку вблизи Центра образования № 33. Проверили организацию пешеходных переходов, установку дополнительных знаков, наличие искусственных неровностей на дороге. Как итог — депутат убедился, что дорожное движение и пешеходные переходы организованы с соблюдением всех норм безопасности для школьников и персонала учебного учреждения.

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