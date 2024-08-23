Депутат Олег Пескарь передал более 200 книг школе № 5 Подольска

В рамках проекта «Помощь школам» партии «Единая Россия» депутат Совета депутатов Олег Паскарь передал порядка 200 книг школе № 5 городского округа Подольск. Всего фонд школы насчитывает 11 тысяч экземпляров художественной литературы и 50 тысяч учебников.

Библиотечный фонд школы № 5 Подольска с углубленным изучением отельных предметов пополнил директор спортивного центра «Юность», депутат Совета депутатов Олег Паскарь. Он подарил учебному заведению более 200 книг. Среди них произведения русских классиков и сказки для детей.

Книги передали в День государственного флага России. Подарок от депутата приняли ребята из школьного юнармейского отряда, который носит имя 28-ми героев-панфиловцев.

«Я считаю чтение важным занятием, потому что авторы поднимают проблемы и вопросы, которые в обычной жизни не всегда обсуждаются. Ценен сам факт того, что чувствуешь бумагу пальцами и перелистываешь страницы, а не просто бегаешь глазами по экрану», — сказал командир юнармейского отряда имени 28-ми героев-панфиловцев Владислав Сергеев.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Пользуются книгами учебного заведения 1029 учеников. Каждую неделю в библиотеке школы № 5 организуют выставки книг, литературные вечера, конкурсы чтецов, посвященные памятным датам.

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