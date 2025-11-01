Депутат Олег Андрух провел встречу с молодежью в центре «Патриот» в Серпухове

Участники «Молодой гвардии» 31 октября встретились с депутатом окружного Совета Олегом Андрухом, который выступил перед молодежью, поделившись своим опытом и знаниями в сфере политики и науки. Общение строилось на простом формате — вопрос-ответ, где студенты и школьники смогли задать вопросы как про политические темы, так и про личную жизнь депутата.

Следующей выступила шеф-редактор портала «СМИтанка» Татьяна Кордюкова, которая провела занятие для участников школы молодого политика на тему «Как вести соцсети, чтобы тебя заметили?».

Татьяна рассказала о нескольких способах, чтобы привлечь внимание к своему посту в социальной сети. Основной темой выступления стала простая мысль — «Чтобы тебя заметили, нужно представлять интерес».

После теоретической части началась практическая — командообразующее упражнение, используемое в театрах, чтобы участники лучше познакомились друг с другом и научились работать в команде. Это позволило создать атмосферу сотрудничества и взаимопонимания.