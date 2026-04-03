Депутат округа Пушкинский проверил ремонт кровли в многоквартирном доме

Председатель Совета депутатов городского округа Пушкинский Артем Садула 2 апреля посетил жилой многоквартирный дом на улице Розанова, 5. В рамках программы капитального ремонта на этом объекте уже начались работы по ремонту кровли.

Программа капремонта остается одним из ключевых направлений в округе. В региональную программу включено 1578 многоквартирных домов. С 2014 года уже отремонтировано 673 дома — это 43% от общего объема, в том числе проведена замена лифтов в 147 домах.

По итогам 2025 года ремонт провели в 168 многоквартирных домах, выполнено порядка 300 видов работ. Основной объем — это инженерные системы, кровли, фасады и узлы управления.

Краткосрочный план на 2026 год включает 62 многоквартирных дома. В приоритете — ремонт кровель (35 домов), модернизация инженерных систем (14 домов), замена лифтов (4 дома, 10 лифтов), а также проведение технических обследований.

На текущий момент работы уже начались на четырех объектах, в том числе на улице Розанова, дом 5. Всего на территории округа задействовано шесть подрядных организаций. Реализация программы находится на постоянном контроле по соблюдению сроков и обеспечению качества выполняемых работ.