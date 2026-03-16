Депутат обсудила со старшим поколением развитие спорта в Дмитрове

Встреча прошла 13 марта в фойе обновленного бассейна «Бриз». На мероприятии присутствовали активные жители округа, многие из которых являются участниками губернаторского проекта «Активное долголетие».

Депутат Московской областной Думы Марина Шевченко рассказала о достижениях региона в развитии спортивной инфраструктуры за последние пять лет. Она подчеркнула, что капитальный ремонт бассейна стал возможен благодаря наказам жителей. Программа обновления спортивных объектов в Подмосковье продолжится, чтобы как можно больше людей получили доступ к современным условиям для занятий физической культурой.

Спортивный объект был капитально отремонтирован при поддержке губернатора Андрея Воробьева. Здесь обновили инженерные системы, создали комфортные зоны ожидания. Две чаши — 25-метровая и детская на девять метров — позволяют проводить тренировки для спортсменов школы олимпийского резерва и оздоровительные занятия для жителей разных возрастов.

Марина Шевченко отметила, что работа по созданию комфортных условий для людей «серебряного» возраста будет продолжена. Она пригласила всех желающих присоединиться к сбору предложений, которые лягут в основу будущих преобразований.

По словам главы округа Михаила Шувалова, открытие бассейна ждали 10 лет, и особенно приятно, что он стал точкой притяжения для жителей старшего поколения. В округе по программе «Активное долголетие» работают более 30 кружков и секций, которые объединяют свыше 7,5 тысячи дмитровчан. Спорт должен быть доступен каждому независимо от возраста.