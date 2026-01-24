Депутат облдумы оценила новый кампус Павлово-Посадского техникума

Депутат Московской областной думы Линара Самединова посетила Павлово-Посадский техникум в деревне Крупино. Она поздравила учащихся с Днем российского студенчества и осмотрела новый учебный комплекс.

Визит стал продолжением прошлой встречи, на которой обсуждалась модернизация актового зала. Уже установлены новые кресла, а теперь планируют обновить задник сцены и звуковое оборудование.

Линара Самединова отметила, что в кампусе есть все для учебы и творчества: общежитие, лаборатории, мастерские и благоустроенная территория.

«Осталось вовлечь каждого студента, поддержать их инициативы и направить энергию в созидательное русло. Чтобы уезжать домой на ночь действительно не хотелось», — сказала она.

Студенты подготовили праздничный концерт с театральными сценками, песнями и танцами.

«Очень круто, когда молодежь сама организует такие события. Это именно та инициатива, которую важно развивать», — отметила Линара Самединова.

Педагоги техникума работают над созданием единой социально-творческой среды. Образовательный комплекс в Крупино становится центром притяжения для молодежи Павлово-Посадского округа.