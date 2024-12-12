Депутат Николай Говричев провел прием жителей Балашихи по вопросам ЖКХ

Депутат Совета депутатов Городского округа Балашиха Николай Говричев провел личный прием граждан. Мероприятие прошло в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия». К депутату обратилась жительница микрорайона Гагарина с просьбой разъяснить вопрос по оплате дополнительных услуг ЖКХ: видеонаблюдение и работа шлагбаума.

Николай Говричев проконсультировал жительницу по интересующему вопросу, а также заявил, что по данной теме будет направлен депутатский запрос. Ситуацию депутат будет держать на личном контроле.

Приемы партийцев — это прямой откровенный разговор с жителями, который показывает, как на практике работают те или иные законодательные нормы, а также позволяет увидеть срез общественного мнения.

Напомним, что любой житель округа может обратиться в местную Общественную приемную партии «Единая Россия» по адресу: г. о. Балашиха, ул. Парковая, 7. Телефон для предварительной записи на прием: 8(985)193-64-03.