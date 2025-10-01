Депутат Никита Чаплин поздравил жителей Зарайска с Днем пожилого человека

В День пожилого человека депутат Госдумы Никита Чаплин с командой приехал в Зарайск, чтобы поздравить местных бабушек и дедушек. В теплой дружеской атмосфере он поблагодарил ветеранов и пожилых жителей за их труд, опыт и вклад в развитие округа.

«Вы — наша живая история, наша опора и гордость. Ваш труд, стойкость и любовь — это тот фундамент, на котором держится все наше общество. Очень важно не только поздравить, но и услышать вас. Ваши слова — это руководство к действию для нас», — отметил Чаплин.

За чашкой чая участники вспоминали прошлое, говорили о своих заботах и делились предложениями. Никита Чаплин пожелал всем крепкого здоровья и хорошего настроения.