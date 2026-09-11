Депутат Чаплин напомнил об ответственности за поломки в съемных квартирах

Фото: Строительство многоквартирного дома на улице Гоголя в Лосино-Петровском для переселенцев из аварийных домов / Медиасток.рф

Ответственность за ремонт в съемной квартире зависит от причины поломки и условий договора. По общему правилу наниматель оплачивает текущий ремонт и устраняет ущерб, возникший по его вине. Наймодатель же отвечает за капремонт, общее имущество и внутриквартирное оборудование, связанное с коммунальными услугами. При этом стороны могут установить другой порядок в договоре, рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

При неисправности техники, мебели или сантехники важно учитывать, почему она произошла. Если холодильник перестал работать из-за естественного износа, расходы на его замену обычно несет собственник. Если техника сломалась из-за неправильной эксплуатации, ремонт может оплачивать жилец. Причину неисправности и стоимость работ лучше подтверждать актом осмотра, заключением специалиста, фотографиями и чеками.

«О поломке стоит сразу сообщить владельцу в переписке и зафиксировать повреждение. Самостоятельный ремонт и зачет расходов в плату согласуют письменно. Для обеспечительного платежа договор устанавливает основания зачета, расчет ущерба и срок возврата остатка», — отметил Чаплин.

Чтобы избежать споров, к договору стоит приложить акт приема-передачи. В нем можно перечислить мебель и технику, зафиксировать уже имеющиеся царапины, протечки и другие дефекты, а также записать показания счетчиков. Фото состояния квартиры на момент заселения также помогут подтвердить, какие повреждения существовали изначально.

В договоре желательно отдельно прописать порядок действий при поломках: кто вызывает специалиста, согласует стоимость ремонта и оплачивает работы, в какой срок жилец должен сообщить о неисправности. Отдельно стоит определить порядок срочного ремонта при авариях — например, при протечке или угрозе пожара. Это позволит заранее определить ответственность каждой стороны и избежать конфликтов при выезде жильца.