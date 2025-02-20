Депутат Наталья Каныгина представила в Химках отчет о работе за 2024 год

Депутат городского округа Химки, директор школы № 29 Наталья Каныгина провела встречу с председателями советов домов и неравнодушными жителями. Им она представила отчет о своей деятельности за 2024 год.

Наталья Каныгина в прошлом году провела большую работу в рамках масштабной патриотической программы, которую реализуют в Химках под девизом «Успех в единстве поколений». Она организовала 31 мероприятие и стала участницей более 300 встреч.

По словам народной избранницы, отчет — это не просто подведение итогов, а возможность обсудить, что уже сделано, и наметить планы на будущее.

«Так, в соответствии с принципом „житель всегда прав“, озвученным губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, мы с коллегами по депутатскому корпусу занимаемся выстраиванием системы взаимодействия, которая позволяет жителям самостоятельно определять будущее города, а администрации — учитывать мнение людей в формировании планов по благоустройству», — поделилась Каныгина.

Помимо этого, народная избранница провела 36 личных приемов жителей, на которых помогла им реализовать различные инициативы. Особое внимание Наталья Каныгина уделяет поддержке семей участников специальной военной операции, многодетных семей и старшего поколения.

«Отчеты перед жителями не только делают работу депутатского корпуса прозрачной и понятной для наших избирателей, но и помогают нам самим получить целостную картину городской деятельности в сферах государственного, хозяйственного и социально-культурного управления», — отметила муниципальный депутат Ирина Спирина.

Наталья Каныгина на встрече обсудила с присутствующим и планы на 2025 год.