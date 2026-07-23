Депутат Мособлдумы Ждан проверил ремонт школы в Пушкино

Депутат Московской областной Думы Михаил Ждан и депутат окружного Совета Екатерина Потемкина 21 июля оценили ход капитального ремонта школы в микрорайоне Софрино-1. Вместе с родителями учеников они осмотрели обновляемое здание и обсудили изменения, которые ждут образовательное учреждение.

По словам депутата, после ремонта в школе изменится организация учебного процесса. Потоки младших и старших классов разделят, а помещения для обучения и питания учеников начальной школы будут обособлены.

«Теперь дети младших классов будут учиться и питаться отдельно от старшеклассников», — рассказал Михаил Ждан.

После осмотра школы встреча с жителями микрорайона продолжилась в сквере. Участники обсудили вопросы транспортной доступности, развития территории бывшего военного городка, состояния спортивных площадок, а также проблему использования питбайков.

«Необходимо признать питбайк транспортным средством, а не спортивным инвентарем. Тогда человек, который передвигается на таком транспорте, будет нести ответственность, сопоставимую с ответственностью участника дорожного движения», — подчеркнул Михаил Ждан.

Выездные встречи позволяют не только контролировать реализацию важных проектов, но и напрямую обсуждать с жителями актуальные вопросы благоустройства и развития территорий. Это помогает оперативно выявлять проблемы и находить решения.