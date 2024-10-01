Депутат Мособлдумы Закиров: молодежная ассамблея стран БРИКС заработает в январе

Молодежную парламентскую Ассамблею стран БРИКС планируют запустить в начале 2025 года. Депутаты смогут делиться опытом и идеями для развития молодежной политики, рассказал руководитель фракции «Новые люди» Лев Закиров в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Для создания Ассамблеи сформировали рабочую группу. В нее вошли представители Индии, Венесуэлы, стран Центральной Азии и других. Их объединение позволит наладить связи, создать новые проекты и обменяться идеями по работе с молодежью.

«Мы видим, что сильные страны объединяются для того, чтобы создать либо экономические, либо политические, либо военные союзы. Мы хотим в этой структуре создать такое объединение, где молодые депутаты могли бы общаться, обмениваться мнениями, кейсами», — рассказал Лев Закиров.

Депутат также напомнил, что в Подмосковье запустили проект по самообороне для женщин. Защита от насилия стала еще одним важным направлением работы партии. Посетить занятия могут все желающие, их проводят опытные тренеры и чемпионы по борьбе. Девушек учат базовым навыкам, чтобы они могли защитить себя в экстренной ситуации.

Кроме того, в регионе запустили сайт «Сталкингу.нет», при помощи которого можно сообщить о факте преследования. Через депутатов информацию донесут в правоохранительные органы.

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