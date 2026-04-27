Депутат Мособлдумы выдвинулся на предварительное голосование «Единой России»

Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин подал документы для участия в предварительном голосовании «Единой России». Эта процедура нужна для отбора кандидатов на предстоящие выборы. Жители региона сами смогут выбрать достойных претендентов, а окончательный список утвердят на партийном съезде.

Владимир Шапкин отметил, что подает документы уже в четвертый раз: «Подтверждать свою работу приходится постоянно — каждый выборный период». Он добавил, что задач много — от крупных проектов до конкретных вопросов жителей, и вся работа депутатов направлена на помощь избирателям.

Важная часть партийной деятельности — «Народная программа», которая строится на инициативах жителей и направлена на повышение качества жизни. Шапкин, как глава комитета по экологии, особо уделяет внимание вопросам природопользования.

«Сегодня перед нами стоит задача формирования экономики замкнутого цикла — когда все образующиеся отходы перерабатываются. Также важно развивать использование биоразлагаемой упаковки, совершенствовать работу с водными и лесными ресурсами», — рассказал Владимир Шапкин.

Предварительное голосование стартовало 11 марта. Подать заявку можно до 30 апреля на сайте. Также продолжается сбор предложений в Народную программу — жители уже прислали более 16 тысяч идей. Принять участие можно по ссылке естьрезультат.рф.