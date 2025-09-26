Депутат Мособлдумы встретился с коллективом дошкольного отделения в Балашихе

В преддверии Дня работников дошкольного образования депутат Московской областной Думы Тарас Ефимов провел теплую встречу с коллективом дошкольного отделения школы № 14 в Балашихе. Мероприятие прошло в непринужденной обстановке за чаепитием, где депутат поздравил воспитателей с профессиональным праздником и вручил им памятные подарки.

Основной темой беседы стала важность дошкольного образования в современном обществе. Тарас Ефимов подчеркнул высокую социальную значимость работы воспитателей и их неоценимый вклад в формирование и развитие подрастающего поколения.

«Эта профессия очень востребована и необходима обществу. Именно эти специалисты создают комфортную атмосферу в детском саду, благодаря которой дети с радостью посещают дошкольные учреждения», — отметил депутат.

Тарас Ефимов регулярно проводит встречи не только с коллективами образовательных учреждений Балашихи, но и с учениками школ. Особое внимание он уделяет вопросам развития инфраструктуры учебных заведений, информированию педагогов и школьников о новых образовательных возможностях, социальных программах и карьерных перспективах в городе.

День работников дошкольного образования — это профессиональный праздник, который ежегодно отмечается в России 27 сентября. Он призван подчеркнуть важность и значимость труда всех, кто посвящает себя воспитанию и развитию малышей, заложению прочного фундамента для их будущего обучения и жизни.