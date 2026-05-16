Депутат Мособлдумы встретилась с педагогами в Дмитровском округе

Мероприятие состоялось 14 мая в школе № 10 и собрало около 70 приглашенных. Председатель профсоюза работников образования округа, депутат Марина Шевченко отчиталась перед ветеранами педагогического труда о выполнении народных наказов.

Для гостей организовали небольшой концерт: ученики и педагоги исполнили стихи, песни и танцевальные номера, посвященные Великой Отечественной войне. Председатель Совета ветеранов округа Петр Медведев, бывший руководитель этой организации Александр Фуфаев и ветеран Вооруженных сил Владимир Воронин поблагодарили педагогов за самоотверженный труд и воспитание нескольких поколений дмитровчан.

Боец специальной военной операции с позывным «Балу» — выпускник Дмитровской школы № 3 — передал благодарность своим учителям за знания и любовь к Родине. Он также отметил, что письма и рисунки школьников очень поддерживают военнослужащих.

Марина Шевченко рассказала о выполнении наказов, собранных в 2021 году и ставших основой для Народной программы партии «Единая Россия». В сфере образования в округе построили два крупных современных корпуса — «Мечта» Останкинской школы и Инженерную школу Дмитрова, отремонтировали школу № 8 и детский сад в Новосиньково, а сейчас идет капитальный ремонт детского сада «Аленушка». Также расширились меры поддержки педагогов, включая стимулирующие надбавки и социальную ипотеку.

Депутат Московской областной Думы призвала ветеранов участвовать в сборе новых наказов на 2027–2031 годы. Оставить предложение можно в общественной приемной партии, на официальном сайте или по телефону горячей линии: 8 (800) 200-89-50.

Глава округа Михаил Шувалов назвал ветеранов золотым фондом муниципалитета и поблагодарил их за мудрость, терпение и любовь к детям.