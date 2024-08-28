Депутат Мособлдумы вручил канцтовары детям участников СВО в Балашихе

Школьные принадлежности передали детям участников СВО из Балашихи. Канцтовары вручил депутат Московской областной думы Владимир Шапкин в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Ранцы со всеми необходимыми канцелярскими товарами и наборами для творчества в Балашихе подготовили в рамках благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Подарки передал детям участников спецоперации и семьям из общественной организации «Родная душа» депутат Московской областной думы Владимир Шапкин.

«Ежегодная акция актуальна, так как покупки к школе для родителей — дополнительная статья расходов. И не у каждой семьи есть возможность приобрести все необходимое. Наша задача состоит в том, чтобы каждый ребенок в школу пошел готовым и счастливым. Сейчас как никогда мы должны поддерживать нуждающиеся семьи», — прокомментировал Владимир Шапкин.

В рамках акции неравнодушные жители могут помочь подготовиться к 1 сентября детям из многодетных, малообеспеченных и других льготных категорий семей.

В Балашихе акция завершится в День знаний. Сбор проходит в местном отделении партии «Единая Россия».

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