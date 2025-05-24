Депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов проверил капремонт школы № 8 в Химках

Масштабное обновление продолжается в школе имени В. И. Матвеева в Химках. Накануне ход работ проинспектировали народные избранники.

Участие в выезде приняли депутат Московской областной думы Владислав Мирзонов и заместитель председателя Совета депутатов округа Александр Васильев.

Реконструкция стартовала прошлой осенью. Сейчас специалисты занимаются отделкой, прокладкой труб и электромонтажом. Капремонт контролируют родители, представители администрации города и депутаты.

«Дети должны учиться и заниматься в комфортных условиях. Поэтому на особом контроле держим ход строительства образовательных учреждений нашего города. Регулярно посещаем объекты, на которых сегодня ведутся работы», — сказал Владислав Мирзонов.

Завершить все работы должны к началу нового учебного года. К этому времени полностью обновят внутренние помещения и благоустроят прилегающую территорию.