Депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев навестил бойца СВО в госпитале

Депутат фракции «Единая Россия» Московской областной думы и ветеран боевых действий в ДРА Владимир Вшивцев проводит встречи с военнослужащими, находящимися на лечении в госпиталях после получения тяжелых ранений. На этот раз парламентарий посетил участника спецоперации в госпитале им. А. А. Вишневского Минобороны России.

В ходе встречи они обсудили систему комплексной реабилитации, интеграцию в гражданскую жизнь после восстановления от тяжелого ранение. Кроме того, внимание уделили работе всероссийских общественных инвалидных и ветеранских организаций и содействию со стороны сотрудников фонда «Защитники Отечества».

«А также затронули вопросы, связанные с социальными мерами поддержки участников СВО», — добавил Вшивцев.

Военнослужащий также высказал просьбу, которую депутат Мособлдумы взял в работу. В заключение встречи Владимир Вшивцев пожелал бойцу скорейшего выздоровления и выразил надежду на то, что добрые пожелания и профессиональная работа военных медиков помогут ему быстрее восстановиться и вернуться к родным и близким.

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