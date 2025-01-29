Депутат Мособлдумы Владимир Шапкин встретился с предпринимателями Балашихи

В Торгово-промышленной палате Балашихи состоялся круглый стол, посвященный вопросам поддержки бизнеса в условиях импортозамещения. В мероприятии принял участие председатель палаты Анатолий Шестаков, который подчеркнул важность обсуждения актуальных проблем предпринимателей.

На встрече были рассмотрены ключевые темы, такие как распределение земельных участков, тарифы ЖКХ и меры поддержки бизнеса.

«Важно обговорить реальные и срочные проблемы. У участников есть возможность разъяснить свою позицию по всем блокам. Такие встречи очень полезны, потому что позволяют коллективно определить вектор развития по каждому из направлений», — отметил заместитель председателя палаты Владимир Шапкин.

Шапкин также акцентировал внимание на необходимости помощи малому и среднему бизнесу в условиях импортозамещения. Он подчеркнул, что не все предприниматели обладают достаточными ресурсами для самостоятельного роста, и в Московской области оказывается значительная поддержка этому сектору экономики.

Предпринимателям были представлены субсидии и льготы, доступные для развития их бизнеса. В 2024 году будут сохранены субсидии на модернизацию и лизинг оборудования для социальных предпринимателей, а также предусмотрены гранты для молодых бизнесменов и тех, кто работает в социальной сфере. Кроме того, в этом году стартует новая инициатива «100% Подмосковья», направленная на популяризацию местных брендов.

Балашихинская Торгово-промышленная палата объединяет более 220 предприятий и организаций города, защищая интересы бизнеса всех уровней. Каждый месяц в общественную приемную поступает множество обращений от предпринимателей, касающихся имущественных отношений, деятельности контрольно-надзорных органов и госзаказа.